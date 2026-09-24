VAT Aktie News: VAT verbilligt sich am Donnerstagmittag

Der VAT-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 655,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'717 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der VAT-Aktie ging bis auf 652,80 CHF. Bei 658,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 8'171 VAT-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 727,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 01.07.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 10,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 305,10 CHF. Dieser Wert wurde am 21.11.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 53,46 Prozent könnte die VAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem VAT seine Aktionäre 2025 mit 7,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,12 CHF je Aktie ausschütten.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 02.03.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können VAT-Anleger Experten zufolge am 02.03.2028 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,70 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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