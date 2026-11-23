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23.11.2026 09:29:00
VAT Aktie News: VAT am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von VAT. Zuletzt sprang die VAT-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 501,20 CHF zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von VAT nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 1,5 Prozent auf 501,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'486 Punkten steht. Die VAT-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 502,80 CHF aus. Bei 501,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 3'558 VAT-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 727,20 CHF. Mit einem Zuwachs von 45,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 305,10 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 39,13 Prozent könnte die VAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,10 CHF. Im Vorjahr hatte VAT 7,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
VAT dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 02.03.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 02.03.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,70 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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