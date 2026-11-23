Die VAT-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 2,7 Prozent auf 506,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'607 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 509,00 CHF erreichte die VAT-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 501,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19'024 VAT-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 727,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der VAT-Aktie liegt somit 30,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 305,10 CHF. Mit Abgaben von 39,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für VAT-Aktionäre betrug im Jahr 2025 7,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,10 CHF belaufen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte VAT am 02.03.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 02.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,70 CHF je Aktie in den VAT-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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