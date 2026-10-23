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23.10.2026 09:29:00
VAT Aktie News: VAT fällt am Vormittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von VAT. Die VAT-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 568,20 CHF ab.
Die VAT-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 568,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'446 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die VAT-Aktie bis auf 568,20 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 574,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 2'475 VAT-Aktien.
Am 01.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 727,20 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die VAT-Aktie mit einem Kursplus von 27,98 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 305,10 CHF am 21.11.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2025 7,00 CHF an VAT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,09 CHF aus.
VAT dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 02.03.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 02.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von VAT.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem VAT-Gewinn in Höhe von 10,72 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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