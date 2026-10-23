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23.10.2026 16:29:00
VAT Aktie News: VAT am Nachmittag im Minusbereich
Die Aktie von VAT gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die VAT-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 561,80 CHF abwärts.
Die VAT-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 561,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'380 Punkten liegt. In der Spitze fiel die VAT-Aktie bis auf 554,60 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 574,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten VAT-Aktien beläuft sich auf 30'851 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 727,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 01.07.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die VAT-Aktie somit 22,74 Prozent niedriger. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 305,10 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
VAT-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,09 CHF belaufen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.03.2027 erfolgen. Am 02.03.2028 wird VAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,72 CHF je Aktie in den VAT-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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