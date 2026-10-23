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23.10.2026 12:29:00
VAT Aktie News: VAT verzeichnet am Freitagmittag Verluste
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von VAT. Das Papier von VAT gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,4 Prozent auf 556,20 CHF abwärts.
Um 12:28 Uhr fiel die VAT-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 556,20 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'366 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die VAT-Aktie bis auf 555,00 CHF. Bei 574,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 16'788 VAT-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 727,20 CHF erreichte der Titel am 01.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der VAT-Aktie liegt somit 23,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 305,10 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 45,15 Prozent würde die VAT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Zuletzt erhielten VAT-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,09 CHF aus.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.03.2027 veröffentlicht. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte VAT möglicherweise am 02.03.2028 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass VAT einen Gewinn von 10,72 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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