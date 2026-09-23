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23.09.2026 09:29:00

VAT Aktie News: VAT am Vormittag im Plus

VAT Aktie News: VAT am Vormittag im Plus

Die Aktie von VAT zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die VAT-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 671,60 CHF.

VAT
669.87 CHF 2.31%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr sprang die VAT-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 671,60 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'860 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die VAT-Aktie bis auf 671,60 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 665,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 3'390 VAT-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 727,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Der aktuelle Kurs der VAT-Aktie ist somit 8,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (305,10 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 54,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der VAT-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,12 CHF. Im Vorjahr erhielten VAT-Aktionäre 7,00 CHF je Wertpapier.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von VAT wird am 02.03.2027 gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte VAT möglicherweise am 02.03.2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass VAT einen Gewinn von 10,70 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12’502.51 8.89 SDDBDU
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