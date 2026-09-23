VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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23.09.2026 16:29:00
VAT Aktie News: VAT am Nachmittag nahe Nulllinie
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von VAT. Im SIX SX-Handel kam die VAT-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 659,00 CHF.
Im SIX SX-Handel kam die VAT-Aktie um 16:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 659,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 19'804 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die VAT-Aktie bisher bei 673,60 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die VAT-Aktie bisher bei 659,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 665,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 20'804 VAT-Aktien.
Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 727,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 10,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 305,10 CHF erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,12 CHF. Im Vorjahr hatte VAT 7,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.03.2027 terminiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 02.03.2028 erwartet.
Experten taxieren den VAT-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,70 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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VAT am 23.09.2026
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