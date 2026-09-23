VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
23.09.2026 12:29:00
VAT Aktie News: VAT zeigt sich am Mittag gestärkt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von VAT. Die Aktionäre schickten das Papier von VAT nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 671,00 CHF.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von VAT zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,7 Prozent auf 671,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'800 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die VAT-Aktie bei 673,60 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 665,00 CHF. Zuletzt wechselten 10'417 VAT-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (727,20 CHF) erklomm das Papier am 01.07.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,38 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 305,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
VAT-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 7,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,12 CHF aus.
VAT wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 02.03.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 02.03.2028 dürfte VAT die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem VAT-Gewinn in Höhe von 10,70 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur VAT-Aktie
Nach verschobenem OpenAI-Börsengang: Auch Schweizer "KI-Aktien" deutlich im Minus
VAT verdoppelt Auftragseingang - Gewinn von Investitionen gebremst - Aktie fällt deutlich
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu VAT
|
12:29
|VAT Aktie News: VAT zeigt sich am Mittag gestärkt (finanzen.ch)
|
12:26
|SIX-Handel SLI liegt am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
09:29
|VAT Aktie News: VAT am Vormittag im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Zürich in Grün: SLI zum Start in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Börse Zürich in Grün: SLI zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.ch)
|
22.09.26
|VAT Aktie News: VAT am Nachmittag gesucht (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Pluszeichen in Zürich: So performt der SLI am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
22.09.26
|SIX-Handel: SLI zeigt sich am Dienstagmittag fester (finanzen.ch)