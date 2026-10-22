VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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22.10.2026 09:29:00
VAT Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von VAT
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von VAT. Die VAT-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 593,80 CHF.
Die VAT-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 593,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'465 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der VAT-Aktie ging bis auf 593,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 596,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 4'038 VAT-Aktien den Besitzer.
Am 01.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 727,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der VAT-Aktie liegt somit 18,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2025 Kursverluste bis auf 305,10 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der VAT-Aktie 48,62 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF an VAT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,09 CHF.
VAT wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 02.03.2027 vorlegen. Die Veröffentlichung der VAT-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 02.03.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem VAT-Gewinn in Höhe von 10,72 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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