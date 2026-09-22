VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
22.09.2026 16:29:00
VAT Aktie News: VAT am Nachmittag gesucht
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von VAT. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 3,6 Prozent auf 657,80 CHF zu.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 3,6 Prozent auf 657,80 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'808 Punkten steht. Kurzfristig markierte die VAT-Aktie bei 659,60 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 637,00 CHF. Der Tagesumsatz der VAT-Aktie belief sich zuletzt auf 27'004 Aktien.
Am 01.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 727,20 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 305,10 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die VAT-Aktie mit einem Verlust von 53,62 Prozent wieder erreichen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 7,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,12 CHF.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte VAT am 02.03.2027 präsentieren. Am 02.03.2028 wird VAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass VAT im Jahr 2026 10,69 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur VAT-Aktie
Nach verschobenem OpenAI-Börsengang: Auch Schweizer "KI-Aktien" deutlich im Minus
VAT verdoppelt Auftragseingang - Gewinn von Investitionen gebremst - Aktie fällt deutlich
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu VAT
|
16:29
|VAT Aktie News: VAT am Nachmittag gesucht (finanzen.ch)
|
15:58
|Pluszeichen in Zürich: So performt der SLI am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
12:29
|VAT Aktie News: VAT macht am Dienstagmittag Boden gut (finanzen.ch)
|
12:26
|SIX-Handel: SLI zeigt sich am Dienstagmittag fester (finanzen.ch)
|
09:29
|VAT Aktie News: VAT am Vormittag stärker (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Gute Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Börse Zürich: SLI steigt am Montagnachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu VAT
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht kaum verändert in den Feierabend -- DAX beendet Handel wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.