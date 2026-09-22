VAT Aktie News: VAT am Nachmittag gesucht

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 3,6 Prozent auf 657,80 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'808 Punkten steht. Kurzfristig markierte die VAT-Aktie bei 659,60 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 637,00 CHF. Der Tagesumsatz der VAT-Aktie belief sich zuletzt auf 27'004 Aktien.

Am 01.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 727,20 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 305,10 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die VAT-Aktie mit einem Verlust von 53,62 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 7,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,12 CHF.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte VAT am 02.03.2027 präsentieren. Am 02.03.2028 wird VAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass VAT im Jahr 2026 10,69 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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