VAT Aktie News: VAT macht am Dienstagmittag Boden gut

Das Papier von VAT legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,8 Prozent auf 653,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'850 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die VAT-Aktie sogar auf 655,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 637,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12'420 VAT-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2026 auf bis zu 727,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,36 Prozent könnte die VAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 305,10 CHF fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 53,28 Prozent würde die VAT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 7,00 CHF an VAT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,12 CHF aus.

Die VAT-Bilanz für Q4 2026 wird am 02.03.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 02.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem VAT-Gewinn in Höhe von 10,69 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur VAT-Aktie

Nach verschobenem OpenAI-Börsengang: Auch Schweizer "KI-Aktien" deutlich im Minus

VAT verdoppelt Auftragseingang - Gewinn von Investitionen gebremst - Aktie fällt deutlich

Ausblick VAT: Erneut hoher Auftragseingang erwartet