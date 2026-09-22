VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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22.09.2026 12:29:00
VAT Aktie News: VAT macht am Dienstagmittag Boden gut
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von VAT. Das Papier von VAT legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,8 Prozent auf 653,00 CHF.
Das Papier von VAT legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,8 Prozent auf 653,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'850 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die VAT-Aktie sogar auf 655,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 637,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12'420 VAT-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2026 auf bis zu 727,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,36 Prozent könnte die VAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 305,10 CHF fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 53,28 Prozent würde die VAT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem im Jahr 2025 7,00 CHF an VAT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,12 CHF aus.
Die VAT-Bilanz für Q4 2026 wird am 02.03.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 02.03.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem VAT-Gewinn in Höhe von 10,69 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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