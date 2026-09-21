VAT Aktie News: VAT am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

Um 09:28 Uhr stieg die VAT-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 3,4 Prozent auf 633,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'627 Punkten liegt. Die VAT-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 633,60 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 621,60 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 4'300 VAT-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 727,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der VAT-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2025 Kursverluste bis auf 305,10 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 51,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten VAT-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,12 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.03.2027 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können VAT-Anleger Experten zufolge am 02.03.2028 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass VAT ein EPS in Höhe von 10,69 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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