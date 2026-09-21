VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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21.09.2026 16:29:00
VAT Aktie News: VAT gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von VAT. Zuletzt stieg die VAT-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 629,00 CHF.
Das Papier von VAT konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 2,7 Prozent auf 629,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'763 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die VAT-Aktie bei 638,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 621,60 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 20'385 VAT-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (727,20 CHF) erklomm das Papier am 01.07.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die VAT-Aktie somit 13,50 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 305,10 CHF. Dieser Wert wurde am 21.11.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 51,49 Prozent könnte die VAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für VAT-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,12 CHF ausgeschüttet werden.
Am 02.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 02.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von VAT.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je VAT-Aktie in Höhe von 10,69 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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