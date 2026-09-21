VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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21.09.2026 12:29:00
VAT Aktie News: VAT präsentiert sich am Montagmittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von VAT. Die Aktionäre schickten das Papier von VAT nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,8 Prozent auf 635,60 CHF.
Die VAT-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,8 Prozent auf 635,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'748 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die VAT-Aktie bei 636,40 CHF. Bei 621,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 12'472 VAT-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 727,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 01.07.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die VAT-Aktie 14,41 Prozent zulegen. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 305,10 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 7,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,12 CHF.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte VAT am 02.03.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von VAT rechnen Experten am 02.03.2028.
Experten taxieren den VAT-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,69 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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