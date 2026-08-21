VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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21.08.2026 09:29:00
VAT Aktie News: VAT gewinnt am Vormittag an Fahrt
Die Aktie von VAT gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von VAT legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 605,80 CHF.
Die VAT-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 605,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'129 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die VAT-Aktie bei 606,80 CHF. Bei 605,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 1'698 VAT-Aktien umgesetzt.
Am 01.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 727,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die VAT-Aktie 20,04 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 257,50 CHF. Dieser Wert wurde am 03.09.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 57,49 Prozent.
Nachdem VAT seine Aktionäre 2025 mit 7,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,11 CHF je Aktie ausschütten.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 02.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 02.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,69 CHF je VAT-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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