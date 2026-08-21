VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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21.08.2026 12:29:00
VAT Aktie News: VAT am Mittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von VAT. Die VAT-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 600,40 CHF.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 600,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'113 Punkten steht. Bei 597,80 CHF markierte die VAT-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 605,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 7'704 VAT-Aktien.
Am 01.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 727,20 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der VAT-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 257,50 CHF. Dieser Wert wurde am 03.09.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 57,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,11 CHF. Im Vorjahr erhielten VAT-Aktionäre 7,00 CHF je Wertpapier.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte VAT am 02.03.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 02.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von VAT.
In der VAT-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,69 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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