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20.11.2026 09:29:00
VAT Aktie News: VAT fällt am Vormittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von VAT. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 3,5 Prozent auf 505,00 CHF.
Die VAT-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 3,5 Prozent im Minus bei 505,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'677 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die VAT-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 504,40 CHF aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 507,80 CHF. Der Tagesumsatz der VAT-Aktie belief sich zuletzt auf 5'842 Aktien.
Bei einem Wert von 727,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die VAT-Aktie 44,00 Prozent zulegen. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 305,10 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der VAT-Aktie 39,58 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 erhielten VAT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 7,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,10 CHF.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte VAT am 02.03.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 02.03.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,70 CHF je Aktie in den VAT-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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