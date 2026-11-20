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20.11.2026 16:29:00
VAT Aktie News: VAT am Freitagnachmittag mit Kursverlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von VAT. Das Papier von VAT gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,9 Prozent auf 497,50 CHF abwärts.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 4,9 Prozent auf 497,50 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'574 Punkten realisiert. Die VAT-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 495,50 CHF ab. Mit einem Wert von 507,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 42'056 VAT-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (727,20 CHF) erklomm das Papier am 01.07.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 46,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der VAT-Aktie. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 305,10 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,10 CHF, nach 7,00 CHF im Jahr 2025.
Die VAT-Bilanz für Q4 2026 wird am 02.03.2027 erwartet. Schätzungsweise am 02.03.2028 dürfte VAT die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,70 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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