VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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20.10.2026 09:29:00
VAT Aktie News: VAT am Vormittag leichter
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von VAT. Zuletzt ging es für die VAT-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 2,8 Prozent auf 602,00 CHF.
Um 09:28 Uhr fiel die VAT-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 602,00 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'271 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die VAT-Aktie bis auf 602,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 610,60 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten VAT-Aktien beläuft sich auf 2'358 Stück.
Bei 727,20 CHF erreichte der Titel am 01.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die VAT-Aktie 20,80 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 305,10 CHF ab. Der derzeitige Kurs der VAT-Aktie liegt somit 97,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 7,00 CHF an VAT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,09 CHF aus.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 02.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der VAT-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 02.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass VAT im Jahr 2026 10,77 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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