VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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20.10.2026 16:29:00
VAT Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von VAT
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von VAT. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 2,5 Prozent auf 604,00 CHF.
Die VAT-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 604,00 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'319 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die VAT-Aktie bis auf 595,40 CHF ein. Mit einem Wert von 610,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten VAT-Aktien beläuft sich auf 32'018 Stück.
Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 727,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der VAT-Aktie ist somit 20,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (305,10 CHF). Mit einem Kursverlust von 49,49 Prozent würde die VAT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für VAT-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,09 CHF ausgeschüttet werden.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.03.2027 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 02.03.2028 erwartet.
Experten taxieren den VAT-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,77 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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