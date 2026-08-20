VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.08.2026 09:29:00
VAT Aktie News: VAT am Vormittag mit stabiler Tendenz
Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von VAT. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der VAT-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 608,20 CHF.
Mit einem Wert von 608,20 CHF bewegte sich die VAT-Aktie um 09:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'242 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die VAT-Aktie bei 613,40 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die VAT-Aktie bis auf 608,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 612,60 CHF. Zuletzt wechselten 1'655 VAT-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 727,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 01.07.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die VAT-Aktie 19,57 Prozent zulegen. Am 03.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 257,50 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass VAT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,11 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete VAT 7,00 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 02.03.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 02.03.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,69 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur VAT-Aktie
VAT verdoppelt Auftragseingang - Gewinn von Investitionen gebremst - Aktie fällt deutlich
Ausblick VAT: Erneut hoher Auftragseingang erwartet
Nach heftiger Korrektur vom Vortag: Aktien von VAT, ams-OSRAM und Comet uneins
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu VAT
|
09:29
|VAT Aktie News: VAT am Vormittag mit stabiler Tendenz (finanzen.ch)
|
19.08.26
|VAT Aktie News: VAT gibt am Nachmittag ab (finanzen.ch)
|
19.08.26
|VAT Aktie News: VAT am Mittwochmittag im Plus (finanzen.ch)
|
19.08.26
|SLI aktuell: SLI sackt mittags ab (finanzen.ch)
|
19.08.26
|SIX-Handel: SLI beginnt Mittwochssitzung im Plus (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Börse Zürich: SLI notiert letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Minuszeichen in Zürich: SLI am Dienstagnachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Schwacher Handel in Zürich: SLI präsentiert sich leichter (finanzen.ch)
Analysen zu VAT
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX leichter -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts. Der deutsche Leitindex fällt derweil zurück. An den Börsen in Fernost sind am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.