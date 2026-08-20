VAT Aktie News: VAT am Vormittag mit stabiler Tendenz

Mit einem Wert von 608,20 CHF bewegte sich die VAT-Aktie um 09:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'242 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die VAT-Aktie bei 613,40 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die VAT-Aktie bis auf 608,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 612,60 CHF. Zuletzt wechselten 1'655 VAT-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 727,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 01.07.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die VAT-Aktie 19,57 Prozent zulegen. Am 03.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 257,50 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass VAT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,11 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete VAT 7,00 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 02.03.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 02.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,69 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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