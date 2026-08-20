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20.08.2026 16:29:00

VAT Aktie News: VAT wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

VAT Aktie News: VAT wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Die Aktie von VAT gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die VAT-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 601,20 CHF.

VAT
603.50 CHF -0.78%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr rutschte die VAT-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 601,20 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'130 Punkten liegt. Im Tief verlor die VAT-Aktie bis auf 594,40 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 612,60 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 15'397 VAT-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 727,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die VAT-Aktie derzeit noch 20,96 Prozent Luft nach oben. Am 03.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 257,50 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 57,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der VAT-Aktie.

VAT-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,11 CHF belaufen.

Die VAT-Bilanz für Q4 2026 wird am 02.03.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von VAT rechnen Experten am 02.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass VAT ein EPS in Höhe von 10,69 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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