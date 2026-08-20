VAT Aktie News: VAT am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 601,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'185 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der VAT-Aktie ging bis auf 600,60 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 612,60 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 7'062 VAT-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 727,20 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der VAT-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.09.2025 bei 257,50 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der VAT-Aktie 57,15 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,11 CHF. Im Vorjahr erhielten VAT-Aktionäre 7,00 CHF je Wertpapier.

Am 02.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. VAT dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.03.2028 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,69 CHF je VAT-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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