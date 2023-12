VAT Aktie News: VAT zeigt sich am Mittag gestärkt

Die VAT-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 416,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 14'611 Punkten notiert. Die VAT-Aktie legte bis auf 419,80 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 416,50 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12'187 VAT-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 423,90 CHF erreichte der Titel am 15.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.12.2022 bei 247,80 CHF. Abschläge von 40,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte VAT am 12.10.2023 vor. Der Umsatz wurde auf 221,00 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -22,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 286,00 CHF umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 05.03.2024 terminiert. VAT dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.03.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,03 CHF je VAT-Aktie.

Redaktion finanzen.ch