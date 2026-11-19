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19.11.2026 09:29:00
VAT Aktie News: VAT gewinnt am Vormittag an Fahrt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von VAT. Im SIX SX-Handel gewannen die VAT-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.
Um 09:28 Uhr sprang die VAT-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 537,60 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'953 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die VAT-Aktie bei 542,20 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 535,20 CHF. Der Tagesumsatz der VAT-Aktie belief sich zuletzt auf 3'191 Aktien.
Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 727,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der VAT-Aktie liegt somit 26,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 305,10 CHF. Mit Abgaben von 43,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2025 7,00 CHF an VAT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,09 CHF aus.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von VAT wird am 02.03.2027 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 02.03.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass VAT ein EPS in Höhe von 10,71 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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