Um 16:28 Uhr ging es für das VAT-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 534,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'838 Punkten tendiert. Die VAT-Aktie zog in der Spitze bis auf 542,20 CHF an. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 535,20 CHF. Bisher wurden heute 32'268 VAT-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2026 auf bis zu 727,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 36,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 305,10 CHF erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der VAT-Aktie liegt somit 75,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten VAT-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,09 CHF aus.

Voraussichtlich am 02.03.2027 dürfte VAT Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 02.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass VAT einen Gewinn von 10,71 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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