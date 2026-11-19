Die VAT-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 537,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'852 Punkten tendiert. Die VAT-Aktie legte bis auf 542,20 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 535,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten VAT-Aktien beläuft sich auf 13'758 Stück.

Bei einem Wert von 727,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die VAT-Aktie 35,22 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 305,10 CHF. Dieser Wert wurde am 21.11.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,27 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 7,00 CHF an VAT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,09 CHF aus.

Am 02.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können VAT-Anleger Experten zufolge am 02.03.2028 werfen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem VAT-Gewinn in Höhe von 10,71 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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