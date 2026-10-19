VAT Aktie News: VAT verteuert sich am Vormittag

Das Papier von VAT legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 610,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'201 Punkten steht. Der Kurs der VAT-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 617,00 CHF zu. Mit einem Wert von 615,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 4'083 VAT-Aktien.

Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 727,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 19,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (305,10 CHF). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem VAT seine Aktionäre 2025 mit 7,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,09 CHF je Aktie ausschütten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 02.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 02.03.2028 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,76 CHF je VAT-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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