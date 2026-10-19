VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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19.10.2026 16:29:00
VAT Aktie News: VAT reagiert am Nachmittag positiv
Die Aktie von VAT gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von VAT nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 609,80 CHF.
Die VAT-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 609,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'210 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die VAT-Aktie sogar auf 617,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 615,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten VAT-Aktien beläuft sich auf 26'409 Stück.
Am 01.07.2026 markierte das Papier bei 727,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der VAT-Aktie liegt somit 16,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 305,10 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der VAT-Aktie ist somit 49,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 erhielten VAT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 7,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,09 CHF.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.03.2027 veröffentlicht. Am 02.03.2028 wird VAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
In der VAT-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,76 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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