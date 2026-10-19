VAT Aktie News: VAT gewinnt am Mittag an Fahrt

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von VAT zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 612,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'214 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 617,00 CHF erreichte die VAT-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 615,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 15'451 VAT-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 727,20 CHF. Derzeit notiert die VAT-Aktie damit 15,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 305,10 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der VAT-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,09 CHF. Im Vorjahr hatte VAT 7,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte VAT am 02.03.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 02.03.2028 dürfte VAT die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,76 CHF je VAT-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur VAT-Aktie

VAT-Aktie dennoch tiefrot: Rekordauftragseingang - Ausblick für 2027 angehoben

VAT-Aktie: Bestelldynamik und Kapazitätsausbau bei Quartalsergebnis im Fokus

Nach verschobenem OpenAI-Börsengang: Auch Schweizer "KI-Aktien" deutlich im Minus