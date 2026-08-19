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19.08.2026 09:29:00

VAT Aktie News: VAT am Mittwochvormittag im Aufwind

VAT Aktie News: VAT am Mittwochvormittag im Aufwind

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von VAT. Die VAT-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 618,80 CHF.

VAT
620.79 CHF 0.31%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 618,80 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'186 Punkten notiert. In der Spitze gewann die VAT-Aktie bis auf 625,40 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 622,00 CHF. Zuletzt wechselten 3'384 VAT-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 727,20 CHF erreichte der Titel am 01.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die VAT-Aktie derzeit noch 17,52 Prozent Luft nach oben. Bei 257,50 CHF erreichte der Anteilsschein am 03.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 58,39 Prozent könnte die VAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten VAT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 7,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,12 CHF.

Am 02.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von VAT veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von VAT rechnen Experten am 02.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je VAT-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,69 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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