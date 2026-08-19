VAT Aktie News: VAT gibt am Nachmittag ab

Um 16:28 Uhr fiel die VAT-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 604,00 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'232 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte VAT-Aktie bei 603,40 CHF. Bei 622,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 14'140 VAT-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 727,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 03.09.2025 Kursverluste bis auf 257,50 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 57,37 Prozent könnte die VAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

VAT-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,12 CHF belaufen.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte VAT am 02.03.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 02.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem VAT-Gewinn in Höhe von 10,69 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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