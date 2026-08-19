VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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19.08.2026 12:29:00
VAT Aktie News: VAT am Mittwochmittag im Plus
Die Aktie von VAT gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die VAT-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 617,40 CHF nach oben.
Im SIX SX-Handel gewannen die VAT-Papiere um 12:28 Uhr 0,5 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'164 Punkten notiert. Die VAT-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 625,40 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 622,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 6'245 VAT-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 727,20 CHF. Mit einem Zuwachs von 17,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 257,50 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 58,29 Prozent.
Im Jahr 2025 erhielten VAT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 7,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,12 CHF.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte VAT am 02.03.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 02.03.2028 dürfte VAT die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,69 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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