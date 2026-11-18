Die VAT-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 525,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 21'019 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die VAT-Aktie sogar auf 535,20 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 531,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 21'813 VAT-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2026 auf bis zu 727,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die VAT-Aktie derzeit noch 38,36 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 305,10 CHF. Der derzeitige Kurs der VAT-Aktie liegt somit 72,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,09 CHF, nach 7,00 CHF im Jahr 2025.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.03.2027 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 02.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,71 CHF je VAT-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur VAT-Aktie

VAT-Aktie etwas fester: Schweizer Konzern schliesst Übernahme der japanischen Atonarp ab

Dämpfer für Tech-Aktien wie ABB, Infinicon & Co.: Asien-Verluste belasten Schweizer Werte

ams-OSRAM, INFICON und Co. im Fokus: Schweizer Tech-Aktien erneut schwach - Apple patzt