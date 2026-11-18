Die VAT-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 529,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'060 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die VAT-Aktie sogar auf 535,20 CHF. Bei 531,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 11'263 VAT-Aktien gehandelt.

Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 727,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der VAT-Aktie. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 305,10 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der VAT-Aktie 42,39 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,09 CHF. Im Vorjahr erhielten VAT-Aktionäre 7,00 CHF je Wertpapier.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.03.2027 terminiert. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können VAT-Anleger Experten zufolge am 02.03.2028 werfen.

Experten gehen davon aus, dass VAT im Jahr 2026 10,71 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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