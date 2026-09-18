VAT Aktie News: VAT tendiert am Vormittag fester

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,0 Prozent auf 606,80 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'675 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die VAT-Aktie bis auf 610,00 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 602,80 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 4'641 VAT-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 727,20 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 305,10 CHF. Derzeit notiert die VAT-Aktie damit 98,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für VAT-Aktionäre betrug im Jahr 2025 7,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,11 CHF belaufen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte VAT am 02.03.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 02.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem VAT-Gewinn in Höhe von 10,69 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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