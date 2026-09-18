VAT Aktie News: VAT am Freitagnachmittag gefragt

Die VAT-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 604,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'572 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die VAT-Aktie bisher bei 612,80 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 602,80 CHF. Bisher wurden via SIX SX 28'475 VAT-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 727,20 CHF an. Der aktuelle Kurs der VAT-Aktie ist somit 20,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 305,10 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 49,54 Prozent könnte die VAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem VAT seine Aktionäre 2025 mit 7,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,11 CHF je Aktie ausschütten.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte VAT am 02.03.2027 präsentieren. Am 02.03.2028 wird VAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je VAT-Aktie in Höhe von 10,69 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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