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18.09.2026 12:29:00

VAT Aktie News: VAT steigt am Freitagmittag

VAT Aktie News: VAT steigt am Freitagmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von VAT. Die VAT-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 610,20 CHF.

VAT
609.19 CHF 1.96%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr sprang die VAT-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 610,20 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'708 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die VAT-Aktie bei 612,80 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 602,80 CHF. Bisher wurden heute 15'707 VAT-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 727,20 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die VAT-Aktie derzeit noch 19,17 Prozent Luft nach oben. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 305,10 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die VAT-Aktie derzeit noch 50,00 Prozent Luft nach unten.

Nach 7,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,11 CHF je VAT-Aktie.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.03.2027 terminiert. Am 02.03.2028 wird VAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je VAT-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,69 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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