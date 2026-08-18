VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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18.08.2026 09:29:00
VAT Aktie News: VAT am Dienstagvormittag mit Kurseinbussen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von VAT. Die VAT-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 2,4 Prozent auf 628,60 CHF ab.
Die VAT-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 2,4 Prozent im Minus bei 628,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'176 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die VAT-Aktie bei 628,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 630,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten VAT-Aktien beläuft sich auf 3'864 Stück.
Bei einem Wert von 727,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die VAT-Aktie mit einem Kursplus von 15,69 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 257,50 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 59,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der VAT-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für VAT-Aktionäre betrug im Jahr 2025 7,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,12 CHF belaufen.
Am 02.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 02.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,74 CHF je VAT-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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