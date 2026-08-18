VAT Aktie News: VAT am Dienstagnachmittag in Rot

Die VAT-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 3,4 Prozent auf 622,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'156 Punkten liegt. In der Spitze büsste die VAT-Aktie bis auf 620,60 CHF ein. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 630,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 18'658 VAT-Aktien.

Am 01.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 727,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der VAT-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 03.09.2025 Kursverluste bis auf 257,50 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die VAT-Aktie damit 141,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF an VAT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,12 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.03.2027 terminiert. Schätzungsweise am 02.03.2028 dürfte VAT die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,74 CHF je VAT-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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