VAT Aktie News: VAT am Dienstagmittag in Rot

Um 12:28 Uhr fiel die VAT-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 626,60 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'108 Punkten steht. In der Spitze büsste die VAT-Aktie bis auf 621,00 CHF ein. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 630,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 9'848 VAT-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (727,20 CHF) erklomm das Papier am 01.07.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der VAT-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 257,50 CHF am 03.09.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 58,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 7,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,12 CHF.

Voraussichtlich am 02.03.2027 dürfte VAT Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von VAT rechnen Experten am 02.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,74 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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