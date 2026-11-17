Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der VAT-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 529,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 21'277 Punkten tendiert. Bei 530,40 CHF markierte die VAT-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 525,60 CHF markierte die VAT-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 527,20 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten VAT-Aktien beläuft sich auf 2'655 Stück.

Am 01.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 727,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der VAT-Aktie. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 305,10 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 42,39 Prozent würde die VAT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF an VAT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,09 CHF.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.03.2027 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 02.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,71 CHF je Aktie in den VAT-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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