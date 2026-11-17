|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
17.11.2026 09:29:00
VAT Aktie News: VAT kommt am Dienstagvormittag kaum vom Fleck
Die Aktie von VAT hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die VAT-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 529,60 CHF an der Tafel.
Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der VAT-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 529,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 21'277 Punkten tendiert. Bei 530,40 CHF markierte die VAT-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 525,60 CHF markierte die VAT-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 527,20 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten VAT-Aktien beläuft sich auf 2'655 Stück.
Am 01.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 727,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der VAT-Aktie. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 305,10 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 42,39 Prozent würde die VAT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF an VAT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,09 CHF.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.03.2027 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 02.03.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,71 CHF je Aktie in den VAT-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur VAT-Aktie
Dämpfer für Tech-Aktien wie ABB, Infinicon & Co.: Asien-Verluste belasten Schweizer Werte
ams-OSRAM, INFICON und Co. im Fokus: Schweizer Tech-Aktien erneut schwach - Apple patzt
KI-Sorgen nach schwachen US-Zahlen belasten Tech-Werte: Aktien von ABB, Logitech & Co. mit Verlusten
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu VAT
|
09:29
|VAT Aktie News: VAT kommt am Dienstagvormittag kaum vom Fleck (finanzen.ch)
|
06:30
|VAT completes acquisition of Atonarp (EQS Group)
|
06:30
|VAT schliesst Übernahme von Atonarp ab (EQS Group)
|
16.11.26
|VAT Aktie News: VAT am Montagnachmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Börse Zürich: SLI nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
16.11.26
|VAT Aktie News: VAT am Montagmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Börse Zürich in Grün: SLI verbucht Zuschläge (finanzen.ch)
|
16.11.26
|SPI-Wert VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VAT von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu VAT
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX tiefer -- Asiens Börsen schliesslich in Rot
An der heimischen sowie an der deutschen Börsen lässt sich eine schwächere Tendenz beobachten. An den Börsen in Fernost ging es am Dienstag nach unten.