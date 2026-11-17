Die Aktionäre schickten das Papier von VAT nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,1 Prozent auf 529,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'128 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die VAT-Aktie bis auf 523,60 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 527,20 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 26'212 VAT-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 727,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die VAT-Aktie mit einem Kursplus von 37,36 Prozent wieder erreichen. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 305,10 CHF ab. Abschläge von 42,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,09 CHF. Im Vorjahr hatte VAT 7,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.03.2027 terminiert. VAT dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.03.2028 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,71 CHF je VAT-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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