Die VAT-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,1 Prozent auf 529,40 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'211 Punkten realisiert. Die VAT-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 523,60 CHF ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 527,20 CHF. Der Tagesumsatz der VAT-Aktie belief sich zuletzt auf 12'952 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 727,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 01.07.2026 erreicht. Gewinne von 37,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 305,10 CHF. Dieser Wert wurde am 21.11.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,37 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass VAT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,09 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete VAT 7,00 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte VAT am 02.03.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte VAT möglicherweise am 02.03.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,71 CHF je VAT-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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