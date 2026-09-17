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17.09.2026 09:29:00

VAT Aktie News: VAT am Vormittag im Aufwind

VAT Aktie News: VAT am Vormittag im Aufwind

Die Aktie von VAT zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die VAT-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 592,80 CHF zu.

VAT
597.01 CHF 1.77%
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Um 09:28 Uhr sprang die VAT-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 592,80 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'623 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die VAT-Aktie bei 592,80 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 584,20 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 2'261 VAT-Aktien.

Bei 727,20 CHF markierte der Titel am 01.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der VAT-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2025 Kursverluste bis auf 305,10 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die VAT-Aktie damit 94,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass VAT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,11 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete VAT 7,00 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 02.03.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von VAT rechnen Experten am 02.03.2028.

Experten taxieren den VAT-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,69 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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