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VAT Aktie 31186490 / CH0311864901

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17.09.2026 16:29:00

VAT Aktie News: VAT am Nachmittag stärker

VAT Aktie News: VAT am Nachmittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von VAT. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 599,60 CHF zu.

VAT
597.48 CHF 1.85%
Kaufen Verkaufen

Die VAT-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 599,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'702 Punkten notiert. In der Spitze legte die VAT-Aktie bis auf 605,00 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 584,20 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 13'159 VAT-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 727,20 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die VAT-Aktie 21,28 Prozent zulegen. Bei 305,10 CHF fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der VAT-Aktie liegt somit 96,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 7,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,11 CHF je VAT-Aktie.

VAT dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 02.03.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können VAT-Anleger Experten zufolge am 02.03.2028 werfen.

Experten taxieren den VAT-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,69 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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