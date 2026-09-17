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VAT Aktie 31186490 / CH0311864901

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17.09.2026 12:29:00

VAT Aktie News: VAT präsentiert sich am Mittag stärker

VAT Aktie News: VAT präsentiert sich am Mittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von VAT. Im SIX SX-Handel gewannen die VAT-Papiere zuletzt 2,0 Prozent.

VAT
597.48 CHF 1.85%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr stieg die VAT-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 597,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'608 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die VAT-Aktie zog in der Spitze bis auf 597,80 CHF an. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 584,20 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 4'981 VAT-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 727,20 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,65 Prozent. Bei 305,10 CHF erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der VAT-Aktie liegt somit 95,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für VAT-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,11 CHF ausgeschüttet werden.

Am 02.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 02.03.2028 dürfte VAT die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass VAT einen Gewinn von 10,69 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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