VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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17.09.2026 12:29:00
VAT Aktie News: VAT präsentiert sich am Mittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von VAT. Im SIX SX-Handel gewannen die VAT-Papiere zuletzt 2,0 Prozent.
Um 12:28 Uhr stieg die VAT-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 597,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'608 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die VAT-Aktie zog in der Spitze bis auf 597,80 CHF an. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 584,20 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 4'981 VAT-Aktien den Besitzer.
Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 727,20 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,65 Prozent. Bei 305,10 CHF erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der VAT-Aktie liegt somit 95,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für VAT-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,11 CHF ausgeschüttet werden.
Am 02.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 02.03.2028 dürfte VAT die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass VAT einen Gewinn von 10,69 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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