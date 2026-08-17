VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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17.08.2026 09:29:00
VAT Aktie News: VAT zeigt sich am Vormittag freundlich
Die Aktie von VAT gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die VAT-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.
Das Papier von VAT legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,7 Prozent auf 656,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'298 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die VAT-Aktie bis auf 657,20 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 647,20 CHF. Von der VAT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'870 Stück gehandelt.
Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 727,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die VAT-Aktie 10,79 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 257,50 CHF am 03.09.2025. Mit Abgaben von 60,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für VAT-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 7,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,12 CHF ausgeschüttet werden.
Die VAT-Bilanz für Q4 2026 wird am 02.03.2027 erwartet. Am 02.03.2028 wird VAT schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je VAT-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,74 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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