VAT Aktie News: VAT am Nachmittag freundlich

Um 16:28 Uhr wies die VAT-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 647,20 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'213 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die VAT-Aktie bisher bei 659,20 CHF. Bei 647,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 15'205 VAT-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 727,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Der aktuelle Kurs der VAT-Aktie ist somit 12,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 03.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 257,50 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 60,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der VAT-Aktie.

VAT-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 7,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,12 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte VAT am 02.03.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von VAT rechnen Experten am 02.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass VAT einen Gewinn von 10,74 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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